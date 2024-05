Un gendarme amenazó con desalojar a docentes a escopetazos (VIDEO)

Maestras y maestros de la provincia de Misiones se encuentran en estado de alerta y movilización por un salario digno con cumplimiento de medidas de fuerza. Este miércoles, mientras cortaban la ruta 14 en San Vicente fueron amedrentados por Gendarmería Nacional.

“Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente”, dice un efectivo de Gendarmería Nacional a un grupo de docentes que cortan la ruta 14 en la localidad de San Vicente, Misiones. Se trata de un video que se viralizó en las redes sociales, filmado el miércoles pasado durante la medida de protesta y que generó un amplio repudio.

Por un salario por encima de la línea de indigencia

Este miércoles se sucedieron diferentes cortes de rutas y movilizaciones de docentes en la provincia de Misiones en reclamo por un salario digno ante la postergación de las mesas de diálogo para el debate de la actualización salarial. Según publicó Radio UP, los docentes misioneros son los peores pagos del país con un sueldo inicial de $211 mil para el cargo testigo –maestra de grado– sin antigüedad.

En diálogo con ANRed, un docente manifestó: “Somos los peores pagos en el país. Estamos enfrentando un ajuste brutal. Hoy un docente recién iniciado en la provincia está ganando alrededor de 240.000 y el de máxima antigüedad llega a los 394.000”.

En ese contexto, un grupo de docentes cortó la ruta 14, a la altura del kilómetro 969 (exkilómetro 51), en la localidad de San Vicente. La medida de fuerza estaba prevista de 9 a 11 horas. Alrededor de las 10, un vocero de Gendarmería que no tenía identificación visible se acercó a los manifestantes y pidió que se liberara el paso cada 10 o 15 minutos.

“Me dejan circular a la gente porque si eso no pasa, si ustedes no están de acuerdo, me van a dar la orden y los vamos a tener que desalojar a la fuerza. Algo que yo y mi gente no quiere”, dice el gendarme en el video. Cabe mencionar que los docentes, si bien sostenían el corte total de la ruta, dejaban paso a las ambulancias y personas con turnos médicos.

El gendarme, entonces, dijo la frase que causó asombro y preocupación entre los presentes: “Lo que yo no quiero es sacar la escopeta y tirarle a un docente”. Uno de los educadores le respondió: “Cómo va a hacer eso ¿Usted me está amenazando? La Gendarmería nunca procedió así”, según puede verse en el video.

Correrlos a escopetazos

El diálogo, que había iniciado como un acercamiento por parte de la fuerza para negociar el cumplimiento de la medida alteró los ánimos y generó enojo y angustia. Según trascendió, una docente le expresó al gendarme que la situación la llenaba de angustia. “Me voy a poner a llorar. Mis hijos se están muriendo de hambre. Yo soy mamá soltera y voy a luchar por un sueldo digno”, expresó. Asimismo, otro docente exigió que se llamara a los superiores, porque “la cosa está picante y nosotros ya estamos jugados. Podés venir con una artillería pero nosotros estamos jugados”.

En declaraciones a Radio UP, la docente Anita Rosa Oliveira dijo: “La amenaza del gendarme fue alrededor de las 10 de la mañana, una hora después de iniciado el corte”. La docente resaltó que el corte se levantó a las 11 de la mañana, tal como lo había decidido la asamblea. “Gendarmería tomó fotos de todas las patentes de los autos ahí estacionados y al regresar a casa, a uno por uno, nos pidieron todos los papeles y mucho más”, reveló.

Y agregó: “Estamos acostumbrados a esto, pero no a estas amenazadas tan directas de corrernos a escopetazos. Siempre se dejó transitar y pasar libremente a las ambulancias y personas que dicen tener turnos médicos o estar enfermos”.

Cabe mencionar, según publicó ANRed, que el miércoles se realizaron cortes de ruta en toda la provincia de Misiones. Por la ruta 12 en la zona del Dorado, Jardín de América, Montecarlo, también en la ciudad de Posadas, a la altura del puente sobre el Arroyo Garupá y sobre la ruta 14 en la zona de San Vicente.

fuente:tiempoargentino

