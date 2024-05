Osvaldo Jaldo dejó inaugurado un albergue para tucumanos en situación de calle

Funcionará en el predio ferial (Saenz Peña primera cuadra). Contará con una capacidad de recibir a 70 personas y asistencia alimentaria y de salud.

El gobernador Osvaldo Jaldo dejó inaugurado en la mañana delmartes el albergue nocturno para personas en situación de calle “El Andén”, ubicado en el predio ferial (Saenz Peña primera cuadra), de la capital tucumana.

El objetivo del dispositivo es recibir, de 21 a 10 a hombres y mujeres mayores de 18 años en un espacio que cuena con disponibilidad para alojar a 70 personas. A su vez tiene dos baños con ducha y servicio de asistencia alimentario y de salud, en caso de ser requerida. El albergue funcionará con asistencia técnica interdisciplinaria para el abordaje integral de la problemática.

El Primer Mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Cámara legislativa, Sergio Mansilla, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, la responsable de Educacación, Susana Montaldo, su par de Obras Públicas, Santiago Yanotti, el titular de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa y de Interior, Dario Monteros, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, los legislasdores Walter Herrera, Alberto Olea, Carlos Funes y Aldo Salomon, la intendenta de Alderetes, Graciela Gutiérrez, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, entre otros funcionarios.



Jaldo diijo: “No queremos que haya ningún tucumano que duerma en la calle, estando hasta tarde en los semáforos, sobre todo menores de edad” por lo que “hemos querido a través del Gobierno y Desarrollo Social y colaboración de todos hemos querido hacer un lugar razonablemente, confortable y también para tener un relevamiento: es importante saber cuánto es la gente en situación de calle”.

En ese sentido asdguró que “los vamos a acompañar con equipos interdisciplinarios, una ambulancia que estará atendiendo en las calles y la colaboración de la policía”.

Luego Jaldo reflexionó: “Muchas veces voluntariamente vienen (al albergue) pero otras personas por diferente motivos se resisten a salir de la calle, de los semáforos y de alguna manera se le preserve la vida y un mayor confort. La noche de cero grado difícilmente se puede dormir en una vereda y Dios no lo permite pero pueden fallecer”.

Un trabajo anual

Jaldo aseguró que se viene trabajando “todo el año con las personas de situación de calle, dándole la atención sanitaria que necesitas en cada uno de los casos”. Indicó el Gobernador y agregó que trabajarán todos los ministerios colaborando y en esta situación donde los índices de indigencia y pobreza no dejan de subir, por lo que implementamos estas y otras medidas de contingencia, como los comedores escolares en escuelas”, sostuvo.

or su parte, Masso aseguró que “después de mucho tiempo habrá un lugar fijo donde los tucumanos en situación de calle el frio no le genere inconveniente”.

Luego aclaró que “veniamos trabajando en los últimos 30 días con un censo en la ubicación, dividimos en cuadriculas el trabajo técnico, podremos tener la mayor cantidad de ellos en el albergue y van a hacer asistidos en materia de salud, sobre todo con problemas de salud mental”.

Para el ministro social “hoy hay un Estado y varios ministerio donde no somos indeferentes ante esta problemática”.

Relevamiento

Por su parte, Sare contó que “reorganizamos los relevamientos en calle y la problematica se viene abordando desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Es importante hacer la detección de cada situacion. Era necesario y por primera vez que la Provincia tenga un dispositivo en situacion de calle y funcionará por cinco meses. Atendemos todas las situaciones de las personas en esta dificultad”.

fuente:comunicacióntucuman