Showman o Presidente

A Javier Milei parece quedarle grande el traje de presidente de los argentinos. Tal vez la responsabilidad de gobernar lo agobia y prefiere dedicarse a ser un panelista internacional para difundir las ideas libertarias.

Son muchos los problemas que deben resolverse en Argentina, la pobreza crece a pasos agigantados y llega al 55% de la población con números nunca vistos desde 2.002, hay recesión, despidos y suspensiones en la actividad privada y un creciente avance de productos importados en desmedro de la producción nacional

Siguen subiendo el transporte y hay tensión en varias provincias por los bajos salarios un ejemplo Misiones con la policía acuartelada.

No obstante el presidente Javier Milei viaja primero a EE.UU a mostrarse con Elon Musk y ahora concurrió a España para hablar en el acto de VOX, ninguna de esas acciones sirven para que Argentina crezca solo para que crezca la vanidad y el ego del presidente y se lo conozca usando fondos públicos como es la utilización del avión presidencial para viajar por en el mundo por asuntos privados .

Su batalla cultural a favor de las ideas libertarias comienza a perjudicar las relaciones exteriores con los principales socios comerciales de Argentina, como en este caso España, su agresiones desmedidas y que no están a la altura de un estadista asustan a los inversores que se preguntan ahora por la estabilidad emocional de Milei y por su falta de seriedad para entablar relaciones internacionales de calidad y que beneficien seriamente a la economía del pais .

Milei debe entender que ya no es un panelista televisivo sino el representante ante el mundo de todos los argentinos y que la dignidad que pierde con sus discursos agresivos y tribunereros tambien la perdemos todos los que habitamos la patria.

Su inconmensurable ego lo lleva a mostrarse el mundo cuando todavía no logro ningún cambio significativo en Argentina, solo alguien que es adulado por su entorno y que no conoce la realidad de su pueblo puede actuar de esa manera.

Mientras Milei difunde las ideas libertarias por el planeta ¡ Quien gobierna el pais?. Tal vez Caputo, o Posse , no sabemos, hay un vacío de política y de acción política con todos los peligros que eso conlleva en un gobierno democrático como tiene Argentina.

JUAN RIVADENEIRA

editor