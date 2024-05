Reino Unido: Si gana Rishi Sunak habrá servicio militar obligatorio

El problema migratorio es la pérdida de identidad nacional y Rishi Sunak dice que si es reelegido impondrá en el Reino Unido la milicia obligatoria.

Todos los jóvenes de 18 años en el Reino Unido tendrán que realizar 1 año de servicio militar o civil obligatorio si el gobernante Partido Conservador gana las elecciones nacionales del 04/07, dijo el partido del 1er. Ministro, Rishi Sunak. El servicio militar obligatorio había cesado en el Reino Unido hace más de 60 años. Sin embargo, ahora es una bandera para dinamizar su campaña electoral después de un comienzo titubeante.

El Reino Unido introdujo el servicio militar obligatorio para hombres y algunas mujeres durante la 2da. Guerra Mundial, e impuso 18 meses de servicio militar obligatorio para los hombres entre 1947 y 1960. Desde entonces, Gran Bretaña mantiene un ejército totalmente voluntario cuyo tamaño se ha ido reduciendo en forma constante.

Según el plan -el presupuesto posible es de 2.500 millones de libras esterlinas o US$3.190 millones por año-, una minoría de jóvenes de 18 años (30.000 de un estimado de 700.000) pasarían 12 meses en el ejército, trabajando en áreas como logística o ciberdefensa o el Servicio Nacional de Salud (NHS).

El resto pasaría un fin de semana al mes trabajando para organizaciones benéficas, grupos comunitarios u organizaciones como hospitales, la policía y los bomberos.

Sunak dijo que el programa ayudaría a “crear un sentido compartido de propósito entre nuestros jóvenes y un renovado sentido de orgullo por nuestro país”.

“Tengo un plan”

Rishi Sunak sargumentó que el servicio obligatorio ayudaría a revivir el “espíritu nacional” y “brindaría oportunidades que cambiarían la vida de nuestros jóvenes”, según el manifiesto publicado en los medios británicos. “Este es un gran país, pero generaciones de jóvenes no han tenido las oportunidades o la experiencia que merecen y hay fuerzas que intentan dividir nuestra sociedad en este mundo cada vez más incierto”, explicó Sunak, citado por la BBC. “Tengo un plan claro para abordar esto y asegurar nuestro futuro. Introduciré un nuevo modelo de Servicio Nacional para crear un sentido de propósito compartido entre nuestros jóvenes y un renovado sentido de orgullo por nuestro país”, continuó el 1er. ministro, argumentando que la medida brindaría a los jóvenes “un conocimiento que cambiará sus vidas”, y “oportunidades” para aprender “habilidades del mundo real, hacer cosas nuevas y contribuir a su comunidad y a nuestro país”. “Como padre, espero con ansias que mis 2 hijas realicen su Servicio Nacional: creo que les resultará una experiencia gratificante”, afirmó el político. Según el Mail on Sunday, el plan se elaboró en secreto y sólo los asesores más cercanos de Sunak estaban al tanto de los detalles. En el documento de 40 páginas, los asesores argumentaron que ampliar las Fuerzas Armadas es necesario ante “las crecientes amenazas internacionales planteadas por países como Rusia y China”. “Esto no es un plan, es una revisión que podría costar miles de millones y sólo es necesaria porque los conservadores redujeron las fuerzas armadas a su tamaño más pequeño desde Napoleón”, dijo un portavoz del Partido Laborista a la BBC. “Nuestras fuerzas armadas alguna vez fueron la envidia del mundo. Este gobierno conservador ha reducido el número de tropas y está planeando más recortes en el tamaño del ejército”, dijo el portavoz de Defensa liberal demócrata, Richard Foord.

fuente:URGENTE24