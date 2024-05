” SI HAY PLATA ” : Cuarto viaje de Milei a EE.UU., verá a Zuckerberg, a Musk y de ahí a la asunción de Bukele

Se va este lunes y, como ocurrió en España, no hay encuentros pautados con funcionarios del gobierno de Biden. Luego en junio del 13 al 22 pasará por Italia (G7), se reunirá en Suiza con Zelensky, volverá a España a recibir un premio, y cerrará en Hamburgo.

Convencido de que su gestión es global, el presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche nuevamente a los Estados Unidos, la cuarta vez desde que asumió en diciembre, en esta ocasión para reunirse con otro supermillonario, el director de Meta, Mark Zuckerberg, para luego asistirá el jueves 30 a una cita tecnología en Silicon Valley, en la ciudad de San Francisco, y aunque no está confirmado, podría encontrarse allí por tercera vez con el empresario Elon Musk.

Luego el mandatario argentino irá a El Salvador, donde el sábado 1° de junio asumirá su segundo mandato el presidente Nayib Bukele, reelecto en febrero con el 85% de los votos. Tal como ocurrió con el reciente viaje a España, el viaje de Milei volverá a hacer equilibrio entre la condición de oficial o privado, ya que no hay agenda planteada de antemano con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, aunque no se descarta que puedan acordarse en los días que el presidente permanezca en el país del norte.

En la agenda del líder de La Libertad Avanza (LLA) en este cuarto viaje a Estados Unidos también se incluyen, además de Zuckerberg, otros compromisos como reuniones con representantes de gigantes tecnológicos como OpenAI y Apple. El nuevo encuentro con Musk no estaba confirmado este domingo, pero la buena relación que Milei ha desarrollado con el dueño de X y de Tesla, hacía que se la considerara entre las opciones posibles.

Posteriormente Milei se trasladará a San Salvador, para asistir a la ceremonia en que Bukele empezará su segundo mandato. Cabe mencionar que el salvadoreño fue uno de los primeros en saludar al presidente argentino cuando ganó en el balotaje del 19 de noviembre de 2023, aunque luego no asistió a la asunción en diciembre y envió en su representación al ministro de Hacienda y Seguridad Pública, Héctor Villatoro.

Milei viajará este lunes 27 por lanoche rumbo al país del norte, según indicó en un reportaje radial. “El 27 de mayo salimos para San Francisco y vamos a tener reuniones con todos los popes de temas tecnológicos, entre ellos Mark Zuckerberg”, detalló.

Zuckerberg, creador de Facebook y propietario de Meta, tiene bajo su control algunas de las empresas más importantes de comunicación y redes sociales, entre ellas justamente Facebook, ero además Instagram y Whatsapp.

En línea con su objetivo de conseguir inversiones para el país, el presidente libertario ya se había reunido el 8 de mayo pasado con Peter Thiel, fundador de Paypal, y el pasado lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió a directivos de Google en la Casa Rosada.

Agenda internacional en junio

Y cuando todavía no partió hacia Estados Unidos, ya se conoce buena parte de la agenda internacional que el mandatario argentino cumplirá en junio. Según se indicó, entre el 13 y 15 de junio el mandatario participará de la cumbre del G-7 en Italia, donde visitará la ciudad de Borgo Egnazia, en la región de la Puglia, para participar del evento que reúne a siete potencias mundiales como Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia.

Un día después, el domingo 16 de junio, se trasladaría a Burgenstock, Suiza, donde el presidente ucraniano Volodimir Zelensky encabezará la Cumbre de la Paz. Posteriormente, el 21 del mismo mes volvería a España para recibir en Madrid un premio en la Fundación Juan de Mariana.

Y el a el 22 viajaría a Hamburgo, Alemania, para recibir otro galardón, en esta oportunidad se trata de la medalla Friedrich von Hayek, de la Sociedad Hayek, en reconocimiento por su lucha por la libertad.