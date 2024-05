Milei: “La gente se va a morir de hambre y alguien lo va a resolver”

En su gira por los EEUU el presidente dijo que “la gente no es tan idiota” y que no necesita intervenir, “alguien lo va a resolver”. Según UNICEF, actualmente 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en la Argentina son pobres. Mientras tanto existen 5 millones de kilos de alimentos que el Ministerio de Capital Humano se niega a entregar a los comedores.

“¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre”. Esa es la frase que usó el Presidente Javier Milei para referirse al hambre en Argentina. Lo hizo en el contexto de su gira por EEUU donde se sigue sacando fotos con magnates y dio una charla en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford, en San Francisco.

“De alguna manera va a decidir algo para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver”, dijo Milei.

La frase se suma a la que había dicho la semana pasada fuera de la exposición de la Sociedad Rural en Palermo: “si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto”. “Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en la calle y eso es falso”, le dijo a una persona que le recriminó que “la gente no llega a fin de mes”.

El presidente dió una charla en Stanford titulada “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, el mismo nombre de su último libro presentado en el Luna Park. Allí repitiendo volvió a defender los monopolios y a los empresarios como “benefactores sociales”. También su programa “anarcocapitalista” de no intervención estatal.

Lo cierto es que mientras en campaña decia frases como “antes de subir un impuesto me corto el brazo”, el presidente ha aumentado los que impactan en la clase trabajadora: subió el impuesto PAIS y a los combustibles y mandó la Ley Bases para volver a cobrar el impuesto al salario y monotributo. Eso sí: habilita la reducción de bienes personales y beneficios para los grandes capitales que quieran venir a saquear vía RIGI, como así también un cuestionable blanqueo.

fuente:laizquierdadiario