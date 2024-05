Fue inaugurada la ampliación y remodelación del Juzgado de Paz de Amaicha del Valle

El edificio inaugurado por Jaldo contempló la refacción y ampliación del edificio existente, respetando los aspectos patrimoniales y la estética original del lugar.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, acompañado por autoridades de la Corte Suprema de Justicia, dejó habilitada la obra de ampliación, remodelación y refuncionalización del Juzgado de Paz de Amaicha del Valle. Este proyecto, que se enmarca en el objetivo de fortalecer la presencia del Poder Judicial en el interior y ampliar el servicio de justicia en todo el territorio provincial, es un paso significativo hacia una justicia más accesible y eficiente.

Acompañaron al Primer Mandatario, el ministro del Interior, Dario Monteros; la diputada Gladys Medina; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el presidente de la Corte Daniel Leiva, los vocales Eleonora Rodriguez y Antonio Estofán, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el secretario de Gobierno, Raúl Albarracín; el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya; los comisionados comunales de Amaicha del Valle, Paul Caillou; de El Mollar, Jorge Cruz y de Colalao del Valle, Gerardo Morales.

La propuesta contempló la refacción y ampliación del edificio existente, respetando los aspectos patrimoniales y la estética original del lugar. La obra abarca una superficie total de 100 metros cuadrados, que incluye 75 metros cuadrados de superficie cubierta, 25 metros cuadrados de superficie semi cubierta en la recova de acceso y 45 metros cuadrados de superficie libre destinada a jardín.

El nuevo Juzgado de Paz está diseñado funcionalmente para optimizar su operatividad. En su interior, cuenta con una mesa de entradas que también funciona como distribuidor de ambientes, un sector de trabajo para empleados, una sala de carácter polimodal y un despacho privado para el juez de paz. En el frente del edificio, se ha instalado un tótem revestido en piedra que destaca la imagen institucional del juzgado, manteniendo la integridad estética de la fachada original.

Durante su discurso, el Gobernador destacó la importancia de esta obra para la comunidad de Amaicha del Valle. “Con esta remodelación, no solo estamos mejorando la infraestructura judicial, sino que también estamos reforzando nuestro compromiso de acercar la justicia a todos los rincones de la provincia”, afirmó.

Y remnarcó: “Hoy vemos que la Justicia se pone a disposicion de la gente y no al revés. Antes la gente tenía que viajar muchos kilómetros o los conflictos se agravaban porque la Justicia no intervenía”, contó el Gobernador y añadió: “Acá hay planificación y decisión”.

En dialogo con los presentes, el Primer Mandatario dijo: “Este hecho es importante porque se mantienen los servicios que estaban e incluso se amplían. Aqui se recurre para resolver problemas y también se viven momentos de felicidad. Por eso hoy como Gobierno de la Provincia nos sentimos bien porque lo logramos trabajando juntos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”.

Por su parte, el Presidente de la Corte afirmó: “Continuamos con un propósito que desde la Corte, los cinco integrantes, nos propusimos de ir tendiendo puentes, acercando distancias. Amaicha es una parte muy querida de la sociedad y como Justicia sabemos que tenemos que abrir estas puertas”.

Sobre la obra, Leiva contó que el objetivo es que “cuando entre la gente se sienta dignamente recibida. No por vivir lejos tienen que ser atendidos en un lugar que no sea agradable. Esto es respeto para la gente y para sus trabajadores”.



“Así como en el último año construimos 19 edificios nuevos, refaccionamos y ampliamos 26 edificios más de juzgados de paz del total de 79, en total intervenimos en todos”, contó.

Para el comisionado comunal Paul Caillou, hoy fue “un día histórico” por la inauguración de la puesta en valor del edificio con toda la tecnología requerid y destacó que esto acerca servicios a la población del interior que tiene dificultades para trasladarse a los centros urbanos: “Pasan cosas que no se resuelven justamente por las distancias que nos separan tanto de Monteros que es nuestro principal acceso a la Justicia o de San Miguel de Tucumán. Esto va a traer muchísimos beneficios para la gente y para todas las generaciones que vienen”.

“Esto es más que necesario y mucho más hoy en día que la Justicia está más dinámica, que los jueces letrados pueden ya ir tomando determinación e ir resolviendo casos puntuales. Esto va a ser el puntapié inicial de la solución de una gran problemática que tenemos en el Valle Calchaquí, y no tan solo para la gente de Amaicha, sino también para localidades vecinas”, dijo.

Y destacó que en el Juzgado de Paz se podrán tramitar “litigios de menor rango que no haga falta un juzgado. Si hay un problema familiar o de manutención, se podrá encontrar una solución local. El edificio está equipado con zoom, que se van a poder hacer las videoconferencias para ir resolviendo las cuestiones sin necesidad de trasladarse a los juzgados de capital. Los locales se van a poder casar”.

fuente:COMUNICACIONTUCUMAN