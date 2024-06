” Culpable o Inocente ” : Alperovich a horas de conocer su sentencia

Condenar o absolver. Esa será una de las dos palabras que hoy escuchará el ex gobernador José Alperovich en el epílogo del juicio al que fue sometido durante cuatro meses por delitos de índole sexual. De esta manera, con la decisión del juez Juan María Ramos Padilla acerca de si el ex senador es culpable o inocente, se cerrará la primera etapa de una causa que ya lleva cinco años y que se inició el 22 de noviembre de 2019 cuando se radicaron las denuncias tanto en Tucumán como en Buenos Aires. Y se habla de una primera etapa ya que se da por descontado que cualquiera sea el fallo habrá instancias de apelación que deberán ser resueltas por la Cámara e incluso por la Corte.

Tras conocerse el tenor de las denuncias, la joven escribió una carta pública en la que afirmó: “No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe. El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quién fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él”.

La audiencia de hoy en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 comenzará a las 13. En ese momento el juez le dará a Alperovich la oportunidad de decir las últimas palabras. Se sostiene que este será un trámite breve en el que el imputado reafirmará su inocencia y hará su último pedido de justicia al juez. Luego, sí, será el turno de conocer el fallo. No se sabe si este será a continuación inmediata de las palabras de Alperovich o si se hará un cuarto intermedio y luego si se realizará la sentencia.

Las audiencias comenzaron el 5 de febrero y por allí pasaron 72 personas para declarar, incluyendo a la denunciante y al acusado.

Según la investigación y el pedido de elevación a juicio, avalado por los alegatos, Alperovich debe responder por tres de abusos sexuales -dos de ellos cometidos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal. En cada uno de ellos medió la intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad de acuerdo al requerimiento de la fiscalía para la elevación a juicio, dijeron los investigadores.

Alperovich todo el tiempo sostuvo su inocencia y dijo ser víctima tanto de un complot político, orquestado por la denunciante, por quien fue su pareja, el ex concejal David Mizrahi y por el actual diputado Carlos Cisneros. Pero también aseguró que quisieron extorsionarlo con el pedido de cinco millones de dólares para que la causa no avance.

La denunciante (su identidad y la de sus familiares directos se reserva por el tipo de delito), por su parte, sostuvo férreamente la acusación, dio detalles de todo los ataques que dijo haber sufrido y relató el calvario que debió vivir junto al ex gobernador desde que comenzó a trabajar con él, en noviembre de 2017, hasta que dejó de hacerlo, el 24 de mayo de 2019.

Alperovich enfrenta la posibilidad de ser detenido en caso de una condena. Así lo pidieron tanto el fiscal Sandro Abraldes, colaborado por Juan Noel Varela y por Gregorio Schumacher, quien requirió una pena de 16 años y medio de prisión, como los representantes de la querella, los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio jurídico de las víctimas de delitos de la Defensoría General de la Nación. Pablo Rovatti y Carolina Cymerman, quienes solicitaron 22 años de cárcel. El defensor Augusto Rovatti, secundado por los abogados de Mercedes Rodríguez Goyena y el tucumano Ariel Sosa, solicitó la absolución.

Ramos Padilla, además de decidir si Alperovich es inocente o culpable, y en este último caso si dicta o no prisión preventiva y de ser así si es domiciliaria o en una cárcel, debe resolver cuatro pedidos de investigación por falso testimonio.

En la audiencia seguramente estarán presentes los hijos de Alperovich, Gabriel, Mariana, Sara y Daniel. Y según se informó no estará la denunciante, que seguirá la jornada mediante un zoom.

Con custodia

Desde el lunes 10 de junio, cuando el fiscal Sandro Abraldes culminó su alegato, el ex gobernador José Alperovich está acompañado de custodia policial las 24 horas. Desde ese día policías de la Ciudad de Buenos Aires lo siguen aunque él no haya salido de su departamento en Puerto Madero. Hay efectivos en el hall de entrada, con un patrullero, y otro que a la salida del departamento. Abraldes había pedido además que se le retuviera el pasaporte y que se le prohibiera salir del país, aunque esto fue rechazado por el juez teniendo en cuenta que aún no hay una sentencia en el caso.

