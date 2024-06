Se distrajo con el perro y cayó con su auto al río (VIDEO)

La conductora de 24 años llevaba a su mascota al veterinario y ante una distracción su vehículo cayó en el cauce del río Calamochita.

Una conductora de 24 años perdió el control de su vehículo por una distracción con su perra y cayó con al río Ctalamochita de Río Tercero en Córdoba.

La situación quedó filmada por una cámara de seguridad.

Afortunadamente, ni la joven ni su mascota sufrieron lesiones de consideración.

Una joven que llevaba a su perra al veterinario perdió el control de su auto y cayó desde un puente al río Ctalamochita en Córdoba. Tanto ella como su mascota resultaron ilesas tras salir de forma inmediata por uno de los vidrios que se rompió producto del golpe.

El incidente sucedió este fin de semana en el barrio Intendente Ferrero de Río Tercero, Córdoba, cuando una cámara de seguridad registró el momento en el que un Ford Ka gris perdió el control y cayó desde el puente al río Ctalamochita.

Ante este escenario de incertidumbre, se confirmó que tanto la conductora, de 25 años, como su perra, lograron salir ilesas de la caída tras escapar por uno de los vidrios que se rompió.

Tras la viralización del caso, fue la propia conductora quien habló con la prensa y contó qué fue lo que la distrajo y provocó que pierda el control.

“La miré un segundo para ver cómo estaba y la goma del auto me pegó en el pilotín del puente, se reventó y perdí el control”, explicó la joven.

En diálogo con el medio local ElDocetv, la mujer subrayó que su mascota iba a la altura de los pies del asiento del acompañante y que en ningún momento usó su celular, algo que había trascendido en un principio.

Acerca de cómo lograron salir vivas y de manera inmediata, señaló: “Salí sola por un vidrio que se rompió y mi perrita salió conmigo. Me llevaron al hospital para hacerme control y placas, pero no hay nada de nada. Solo algunos moretones pero estamos bien. Estoy bien, no me hice nada. Fue todo en un segundo, pero estoy bien”.

fuente:alertadigital