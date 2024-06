Alperovich seguirá preso, el juez Ramos Padilla rechazó el pedido de excarcelación

Este miércoles, el juez Juan Ramos Padilla resolvió no hacer lugar al pedido de excarcelación de José Alperovich “bajo ningún tipo de caución y sin morigeración alguna”.

El magistrado que condenó este martes al exgobernador de Tucumán por abuso sexual contra su sobrina descartó así el pedido que había realizado su defensa.

Sostuvo que, dada la “elevada pena” impuesta, “se puede anticipar que en caso de recuperar su libertad, Alperovich intentará eludir el accionar de la Justicia”. Con la condena dictada ayer, aunque no esté firme, “se ve aumentado el peligro de fuga”, dijo el juez.

También aludió a la “gravísima naturaleza” de los hechos que tuvo por probados y a la demostrada intención del exgobernador de engañar a la Justicia aludiendo incluso a un supuesto intento de la víctima de extorsionarlo.

En los considerandos, Ramos Padilla dijo que “no puedo pasar por alto el impacto negativo que podría causar, no sólo para M.F.L., sino para toda la sociedad, el hecho de proceder de un modo contrario al dispuesto. Pues, no sólo impactaría en el ámbito de la Provincia de Tucumán, sino a nivel nacional, dado que solo reforzaría la desconfianza que existe por parte de la sociedad en las instituciones republicanas –especialmente en el Poder del que formo parte-, al aplicar esa “doble vara” que resulta violatoria del art. 16 de la Carta Magna, cuando la persona a quien se le sigue el proceso reúne las características de Alperovich -con una holgada y comprobada situación económica y social, tres veces gobernador de Tucumán, ex senador, empresario, etc.”

FUENTE:LAGACETA