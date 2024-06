Caputo apuntó contra el periodismo y rechazo una devaluacion

El ministro de Economía ratificó la vigencia del esquema de liquidación 80/20 para los exportadores y el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial de 2% mensual. Además, negó cortocircuitos con el FMI y disparó contra los medios de comunicación.

El ministro de Economía Luis Caputo rompió la quietud del feriado para ratificar el rumbo económico del Gobierno, cruzar al periodismo especializado por “inventar historias” respecto a la toma de decisiones y aclarar que no existen fisuras en el equipo que lidera.

A través de sus redes sociales, Caputo indicó que “entre Economía y el (Banco) Central somos un grupo chico, muy homogéneo, que se dedica esencialmente a tratar de resolver los desafíos heredados del mayor desastre económico de la historia de nuestro país y que habla muy poco con la prensa”.

La bronca de Caputo con el periodismo

En tal sentido, el titular del Palacio de Hacienda disparó munición gruesa contra los medios de comunicación no alineados con el relato del oficialismo, una práctica habitual en el gobierno libertario.

“Entiendo que eso no favorezca el trabajo del periodismo. Muchos periodistas serios lo entienden e informan lo que pueden chequear, algunos se molestan e inventan historias en represalia, y otros literalmente fabulan… Nosotros no podemos perder nuestro tiempo refutando cada una de estas mentiras”, sentenció el funcionario nacional en X (ex Twitter).

Siguiendo esa línea argumental, el conductor de la cartera económica planteó que “cuando haya algún cambio de política económica nosotros mismos lo informaremos y que si decimos algo, lo cumplimos”. Sobre este punto, Luis Caputo hacía referencia a las dudas en torno a varios de los pilares del programa económico como el ritmo de devaluación del tipo de cambio o el esquema de dólar exportador.

Caputo ratificó los pilares del plan económico

A fin de disipar la incertidumbre, el ministro de Economía aseveró que “no hay ninguna devaluación prevista” en el horizonte. Al mismo tiempo, informó que se mantiene la vigencia del esquema 80/20 que permite a los exportadores liquidar una parte de sus divisas en el mercado financiero.

“El Fondo (Monetario Internacional) no tiene problema con esto. Está en el comunicado porque viene de antes cuando estimábamos que le ley podía pasar en marzo”, explicó sobre los interrogantes plasmados por el FMI en su último informe sobre Argentina.

Por otra parte, Caputo revalidó el crawling peg de 2% mensual fijado por el Banco Central. Tras el salto cambiario de 118% de diciembre de 2023, el equipo económico dispuso una depreciación del tipo de cambio oficial de 2%, muy por debajo de la inflación de los primeros meses de 2024, con el objetivo de anclar las expectativas devaluatorias.

A modo de cierre, el hacedor de la política económica remarcó que aún no iniciaron las negociaciones del próximo acuerdo con el organismo multilateral pero destacó que el Gobierno mantiene “una muy buena relación” con el prestamista de última instancia.

La advertencia del FMI por la política cambiaria

Más allá de la bronca del mandamás de Economía, el último Staff Report del Fondo Monetario Internacional cristalizó un pedido de flexibilizar el crawling peg, comenzar a desarmar las restricciones cambiarias y eliminar el dólar blend, algo que el Gobierno se había comprometido a hacer en junio.

Desde la entidad que preside Kristalina Georgieva remarcaron que si bien la tasa fija de devaluación (del 2% mensual) “ha ayudado a anclar la inflación, las autoridades ajustarán la política cambiaria con el tiempo para moverse de manera más flexible para reflejar mejor los fundamentos y salvaguardar una mayor mejora en la cobertura de reservas”.

“Tras las medidas iniciales para deshacer las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas a deshacer todos los controles de capital y restricciones cambiarias, comenzando con las medidas más distorsionantes,

incluida la eliminación del esquema de exportación preferencial 80/20 y eliminar el impuesto PAIS antes de finales de 2024”, agrega el texto oficial.

FUENTE:PERFIL