Calles porteñas, TIERRA DE NADIE: Una chica de 13 años fue violada a plena luz del día por un hombre que la amenazó con un cuchillo, cuando caminaba por un puente del barrio porteño de Colegiales.

Un hombre la interceptó y la amenazó con un cuchillo. Luego del abuso, escapó.

Una chica de 13 años fue violada a plena luz del día por un hombre que la amenazó con un cuchillo, cuando caminaba por un puente del barrio porteño de Colegiales. El hecho trascendió este viernes.

El aberrante suceso ocurrió cerca de las 11 del jueves cuando la niña caminaba rumbo a su casa por la calle Newbery desde la Avenida Cabildo, tras concurrir a un local de comida rápida, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

Al llegar a la calle Amenábar fue sorprendida por un hombre que la tomó del cuello y le advirtió: “Quedate quieta, no digas nada”. Acto seguido, abusó de ella y se fue.

El episodio fue denunciado por el padre de la menor e interviene la Fiscalía Criminal y Correccional 54 a cargo de Claudia Katok.

Ante el hecho, vecinos realizaron una protesta para pedir mayor seguridad. “El otro día me quisieron robar la mochila y el celular en este mismo lugar. Eran las 9 y media de la mañana. Me agarraron de atrás, forcejeamos y como se me cayó el teléfono se fue. Del miedo dejé de cruzar por acá”, contó una mujer allí en declaraciones al canal A24.

Liliana Rubino, comisario mayor de la Ciudad, solicitó que si hay vecinos o testigos que puedan agregar información, se acerquen y lo hagan. A su vez confirmó que “la nena está en crisis”, motivo por el cual aún no pudo hablar con ella.

En ese marco, agregó cómo trabajan las fuerzas de seguridad en la zona: “Había policías cerca de donde la atacaron, los policías caminan y van vigilando, tenemos el monitoreoy estaban sobre calle Amenábar en ese momento”.

La mujer detalló además que la chica fue trasladada al hospital Pirovano, donde recibió asistencia médica y psicológica. “Esperemos que la justicia investigue y avance. Nosotros estamos buscando el registro de las cámaras para dar con esta persona”, concluyó.

