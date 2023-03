SALUD: Evite la demencia con estos siete hábitos, según la ciencia

Estudio con más de 13 mil participantes identificó las siete cosas que reducen el riesgo de sufrir demencia en el futuro.

La demencia puede comenzar en el cerebro mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. El tipo de demencia más frecuente es el Alzheimer, aunque hay otras como la demencia frontotemporal, que padece el actor Bruce Willis. Pero, ¿Cómo prevenir la demencia? Si bien, todavía hay muchas cosas por saber de esta enfermedad que afecta la memoria, un grupo de científicos ha identificado siete hábitos que ayudan a reducir el riesgo de sufrir demencia más adelante. Sepa cuáles son.

¿Cómo se puede prevenir la demencia?

Prevenir la demencia es cosa de todos los días. Si bien, hay algunos factores de riesgo que no se pueden modificar, como la edad, la genética o los antecedentes familiares, hay otras cosas que nos acercan a la demencia y que sí se pueden cambiar, sobre todo las que tienen que ver con el estilo de vida.

Y es que, seguir un estilo de vida saludable y adoptar ciertos hábitos no sólo nos ayudará a disminuir las probabilidades de tener demencia en el futuro, también contribuye a reducir el riesgo de desarrollar otras enfermedades. Por eso, cuanto más rápido hagamos cambios saludables en nuestra vida, mejor.

En ese sentido, un estudio ha identificado que los famosos ‘Life’s Simple 7’ de la Asociación Americana del Corazón, también ayudan a prevenir la demencia. Esto, de acuerdo a un estudio preliminar presentado en la 75ª Reunión Anual de la Academia Americana de Neurología.

Al respecto, Pamela Rist, doctora del Hospital Brigham and Women’s de Boston (Estados Unidos) y miembro de la Academia Americana de Neurología, afirmó: “Dado que ahora sabemos que la demencia puede comenzar en el cerebro décadas antes del diagnóstico, es importante que sepamos más sobre cómo los hábitos en la mediana edad pueden afectar al riesgo de demencia en la vejez”. Y agregó:

La buena noticia es que tomar decisiones saludables sobre el estilo de vida en la mediana edad puede conducir a un menor riesgo de demencia más adelante en la vida.

Siete hábitos para prevenir demencia

En el estudio participaron 13.720 mujeres. Tenían una edad media de 54 años al inicio del trabajo científico. Los investigadores hicieron seguimiento durante 20 años y en ese tiempo examinaron los datos de Medicare para identificar a las participantes con diagnóstico de demencia. Unas 1.771 desarrollaron la enfermedad, es decir, el 13%. Luego, tomaron en cuenta cada uno de los siete factores de salud (‘Life’s Simple 7) para cada participante. Las voluntarias recibieron una puntuación de cero para una salud mala o intermedia y un punto para una salud ideal, para una puntuación total posible de 7. Esto dependía de los hábitos saludables que habían adoptado, o no, en su vida. Finalmente, los investigadores hallaron que por cada aumento de un punto en la puntuación, el riesgo de demencia de un participante disminuía un 6%. Veamos entonces cuáles son los siete hábitos saludables que recomiendan para prevenir demencia (y cuidar el corazón):

Realizar actividad física de manera frecuente. Se recomiendan unos 150 minutos de ejercicio físico a la semana.

Seguir una dieta saludable. Esta debe incluir frutas, verduras, legumbres, pescado, aceite de oliva y otros alimentos buenos para el cerebro.

Evitar el sobrepeso y mantener un peso saludable. De acuerdo con los expertos, el índice de masa corporal (IMC) debe ser menor 25.

No fumar, y si fuma, dejar de hacerlo. Esto también le ayudará a disminuir el riesgo de desarrollar otras enfermedades.

Mantener una presión arterial saludable. Los valores recomendados para la presión sistólica es menos de 120mmHg y diastólica menos de 80mmHg.

Controlar el nivel de colesterol en sangre. Los expertos coinciden en que se debe mantener por debajo de los 200mg/dl.

Tener un nivel bajo de azúcar en sangre. Preferiblemente, la glucemia basal debe ser menor de 100mg/dl.

Síntomas de demencia

Ahora bien, cuando se trata de demencia, también es importante que tenga en cuenta los síntomas que avisan que una persona podría tener la enfermedad. De acuerdo con el Manual MSD, por lo general, los síntomas incluyen:

Pérdida de memoria

Problemas en el uso del lenguaje y la realización de actividades

Cambios de personalidad

Desorientación

Comportamiento inapropiado o perjudicial

Conforme pasa el tiempo, los síntomas avanzan de manera que la persona no es capaz de valerse por sí mismo y se vuelve dependiente de los demás.