Caso Garnica: “Es el día del padre y mi hija no está, va a ser el peor día de mi vida”, dijo el papá de Daiana

Ramón Garnica afirmó que mañana le pedirá explicaciones al fiscal sobre la pérdida de las muestras y la demora de otras pericias Julieta Jorrat, la defensora de Darío Suárez, solicitará que se investigue a los encargados de custodiar las pruebas que hasta ayer no habían podido encontrar.

Tiene la orden de encontrarlos cuanto antes, por eso el personal de la Policía Científica busca con ímpetu los sobres con muestras que se habrían perdido o traspapelados. Se trata de pruebas claves para la causa que investiga la desaparición de Daiana Garnica, la jovencita de 17 años que se ausentó el 6 de mayo y de quien no hubo más noticias.

Las partes habían sido convocadas el miércoles para conocer los resultados de las pericias practicadas sobre las muestras que se levantaron en la cortada de ladrillos donde trabajaba el principal sospechoso, Darío Suárez, el 13 de mayo. Aquel día los peritos habían terminado de desarmar el horno ladrillero y habían recogido varias muestras, que habían sido colocadas en distintos sobres.

El miércoles se conoció que los resultados de las pericias eran negativos. En el laboratorio se había analizado cenizas, pedazos de cortezas de árboles y pequeñas piezas de metal fundido que creían que podrían ser del piercing que usaba Daiana arriba del labio superior.

Pero faltaban los estudios más importantes, los que iban a practicarse sobre posibles restos óseos y piezas dentales recogidos en el horno. “Aparentemente falló la cadena de custodia porque esos sobres jamás llegaron al laboratorio”, comentó una fuente del caso que pidió no ser identificada. Por lo tanto, el fiscal Claudio Bonari convocó en su despacho al personal de medicina forense que trabajó en el caso para que diera explicaciones acerca de la ausencia de ese sobre y ordenó que los busquen entre los demás secuestros.

Piden medidas

La noticia molestó a las partes, principalmente a los defensores. Julieta Jorrat, la abogada del principal imputado, advirtió: “haremos una presentación para que se informe cuáles serían los sobres que no se han encontrado, ya que nunca fueron puestos a la vista de esta defensa. También solicitaré que se investigue quiénes son los encargados de custodiar estos elementos y que se tome alguna medida contra quienes no se encargaron de realizar ese trabajo porque con su accionar entorpecieron la investigación”.

En estos casos el protocolo establece que, después de haber recolectado las muestras, estas deben ser guardadas en sobres y quedar bajo la custodia de la fiscalía interviniente y de los responsables de la Policía Científica hasta que sean requeridas para su utilización.

Según dijeron fuentes policiales a este diario, esas muestras no están extraviadas sino que se “traspapelaron”. En ese sentido, aseguraron que ya están haciendo un trabajo intenso de búsqueda para dar con ellas.

“Dolido”

“Estoy ofendido y dolido con la Justicia. Acá todo es plata, están comercializando con los hijos de uno. Pido que tomen conciencia porque acá hay una vida de por medio. Dejemos la plata a un lado, la rescatemos primero y depués nos ocupemos de lo demás”, expresó Ramón Garnica, el papá de Daiana.

“Hace más de 40 días que no sé nada de mi hija. ¿Donde está el esclarecimiento de la Justicia? Hay un culpable con nombre y apellido, no estamos ante un caso donde no sabemos en manos de quién se perdió”, cuestionó el hombre. “Se llevaron los celulares de mi hija, donde había mensajes y llamadas de Suárez. ¿No pudieron hacer las pericias todavía en el teléfono de él? ¿No pudieron saber con quién hablaba él después de llevarse a mi hija? El lunes voy a hablar con el fiscal para que me explique qué está pasando. Si los que están investigando no se sienten competentes, que se retiren”, pidió.

Garnica rompió en llanto cuando recordó que hace un año su hija le llevó un regalo para esta fecha. “Es el día del padre y mi hija no está, va a ser el peor día de mi vida. Quisiera que el viento me traiga su dulce voz y me diga ‘feliz día, papá’. Por eso digo que juegan con el sentimiento de mi familia”, insistió el hombre.

